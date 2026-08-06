6 Ağustos 2025: Mustafa Demir'in vefatı (Mimar, Siyasetçi, Bakan)

Mustafa Demir, 1961 yılında Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde, dokuz çocuklu bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldi. Babası Hüseyin Demir, Şalpazarı’nda “Bakırcı Hüseyin” olarak tanınan bir bakırcı ustasıydı.



İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamlayan Demir, 1979 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne girerek 1983 yılında mimarlık bölümünden mezun oldu. Eğitiminin ardından özel sektörde mimarlık, inşaat müteahhitliği ve ticaretle uğraştı.







2001 yılında AK Parti Samsun İl Kurucu Üyesi olarak görev aldı ve partinin Samsun’daki teşkilatlanmasında önemli bir rol üstlendi. 2002 genel seçimlerinde AK Parti’den Samsun Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi.



22., 23. ve 24. dönemlerde Samsun’u temsil eden Demir, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 2009 yılında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki 60. Hükümet’te Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak atandı.







2019 yerel seçimlerinde AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Demir, seçimi kazanarak 11 Nisan 2019’de mazbatasını aldı ve belediye başkanı olarak göreve başladı. Görev süresi boyunca Samsun’un altyapı, ulaşım ve kentsel dönüşüm projelerine öncülük etti.



Demir, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 6 Ağustos 2025’te hayatını kaybetti. Cenazesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara’nın kıldırdığı namazın ardından, memleketi Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde Turalıuşağı Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.