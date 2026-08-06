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Dünya Arjantin Dışişleri Bakanı Quirno, Brezilya'dan özür dilemeyi reddetti
Dünya

Arjantin Dışişleri Bakanı Quirno, Brezilya'dan özür dilemeyi reddetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Arjantin Dışişleri Bakanı Quirno, Brezilya'dan özür dilemeyi reddetti

Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno, Devlet Başkanı Javier Milei'nin Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya yönelik sert açıklamaları nedeniyle Brezilya'dan özür dilemeyeceklerini söyledi.

Ülkesinde basına açıklamalarda bulunan Quirno, Brezilya'nın Arjantin'deki diplomatik temsilini maslahatgüzar seviyesine indirmesinin ideolojik farklılıklardan kaynaklandığını savundu.

Quirno, Milei'nin, Brezilya lideri Lula da Silva'yı hedef alan sözleri nedeniyle Brezilya'dan özür dilemeyeceklerini vurgulayarak, "Lula ve hükümeti de Devlet Başkanımıza (Milei) hakaret etti ancak buna karşılık verilmedi." ifadesini kullandı.

Brezilya ile ilişkileri her zaman sürdürmeye istekli olduklarını kaydeden Quirno, "Bölge (Latin Amerika) ideolojik olarak yön değiştiriyor. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve aynı değişimin Brezilya'da da yaşanmasını umuyoruz. Bu, Devlet Başkanının (Milei) dile getirdiği bir temennidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada ulusal basında çıkan habere göre, Brezilya hükümeti, diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirmesinin ardından Arjantin'in büyükelçisini başkent Brazilya'da tutup tutmama ya da geri çağırma kararının Buenos Aires yönetimine ait olduğunu bildirdi.

 Diplomatik ilişkiler maslahatgüzar düzeyinde sürdürülecek

Brezilya Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, Arjantin'in Brazilya Büyükelçisi Daniel Raimondi'ye, Devlet Başkanı Milei'nin Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya yönelik sözlü saldırıları sona erene kadar diplomatik ilişkilerin maslahatgüzar düzeyinde sürdürüleceğinin bildirildiğini söyledi.

Ancak bu karar, Arjantin'in Brazilya Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği anlamına gelmiyor. Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, kriz çözülene kadar Brezilya hükümetinin büyükelçiyle doğrudan temas kurmayacağını açıkladı.

Arjantin lideri Milei, son günlerde Lula da Silva'yı birkaç kez "hırsız" ve "yolsuz" olarak nitelendirmişti.

Brezilya hükümeti, Milei'nin Lula da Silva'yı hedef alan açıklamalarının ardından Arjantin'deki diplomatik temsil düzeyini maslahatgüzar seviyesine indireceğini açıklamıştı.

 Ne olmuştu?

Milei, 26 Temmuz'da Sao Paulo'da düzenlenen Liberal Parti kongresinde yaptığı konuşmada, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek verirken, Lula da Silva ve Bolsonaro hakkında ev hapsi kararı veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Moraes'i sert sözlerle eleştirmişti.

Bolsonaro hakkında verilen ev hapsi kararını "hukuksuz" olarak nitelendiren Milei, "Lula hapisteyken yabancı liderleri kabul etmekten çekinmezken, Brezilya adaleti haksız yere ev hapsinde tutulan dostumu ziyaret etmeme izin vermedi." ifadesini kullanmıştı.

Brezilya, Arjantin lideri Milei'nin suçlamaları üzerine Buenos Aires'teki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Lula da Silva, 2 Ağustos'ta partisi Brezilya İşçi Partisi (PT) tarafından ekim ayında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday ilan edilmişti.

Milei ise Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı "açıkça" hedef almış, Brezilya'da ekimde yapılacak devlet başkanlığı 1. tur seçiminde eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'yu desteklediğini açıklamıştı.

Lula da Silva'nın sol görüşlerine atıfta bulunan Milei, "Brezilya'nın da maviye boyanmasını (sağa) umuyorum. Brezilyalıların iyiliği için Brezilya'nın da maviye boyanmasını umalım. Yolsuz hırsızları (chorros) sırttan atmak her zaman iyidir, solcuları sırttan atmak her zaman iyidir." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turu 4 Ekim'de yapılacak. Anketler, yarışın mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva ile sağın adayı Senatör Flavio Bolsonaro arasında geçeceğine işaret ediyor.

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