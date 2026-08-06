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Yerel Böylesi ancak fıkralarda olur! Navigasyon şaşkın sürücü daha da şaşkın
Yerel

Böylesi ancak fıkralarda olur! Navigasyon şaşkın sürücü daha da şaşkın

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Böylesi ancak fıkralarda olur! Navigasyon şaşkın sürücü daha da şaşkın

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde navigasyonun yönlendirdiği otomobil merdivenlere çıktı. Araç, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde navigasyonun yönlendirdiği otomobil merdivenlere çıktı. Araç, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesi Meydanbaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 81 ACG 351 plakalı otomobil, çarşı istikametinden Meydanbaşı yönüne seyir halindeyken navigasyonun hatalı yönlendirmesi sonucu meydandaki merdivenlere çıktı. Sürücü, otomobilin merdivenlerden aşağı düşmesini son anda önledi.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların desteğiyle araç bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç kurtarma çalışmaları nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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