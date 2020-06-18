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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:23:37 -
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, 1 pompalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 3 ses ve gaz tabancasından namlusu değiştirilerek üretilmiş tabanca, 3 ses ve gaz tabancası, 1 kasatura ve 650 fişek ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda M.B, R.V.K, G.A, A.B, Y.B, Z.Ş. ve B.Ş. gözaltına alındı.

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