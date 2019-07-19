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Samsun’da sağlık yatırımları

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün devam eden 5 sağlık yatırımının toplam değeri 221 milyon 873 bin TL.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:05
Samsun’da sağlık yatırımları

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün devam eden 5 sağlık yatırımının toplam değeri 221 milyon 873 bin TL.


Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Samsun’da 2003 yılından bu yana devralınıp tamamlanan ve başlanıp bitirilen sağlık yatırımları için, ’Son Beş Yıllık Kalkınma Planı’na (2014-2019) göre 184 milyon 228 bin TL kaynak kullanıldı. Devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 440 milyon 654 bin TL yatırım yapılmış olacak.


Samsun’da devam eden 2. basamak sağlık yatırımları kapsamında 43 milyon 242 bin TL proje bedelli Vezirköprü Devlet Hastanesi (150 yatak, 20 unit ADSM) işinin yüzde 83’ü tamamlandı. 37 milyon 55 bin TL proje bedelli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek 127 Poliklinik Binası işinin yüzde 65’i tamamlandı. 14 milyon 676 bin TL proje bedelli 25 Yataklı Salıpazarı Devlet Hastanesi işinin yüzde 58’i tamamlandı. 126 milyon 900 bin TL proje bedelli 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesinin inşaatı ise yüzde 1 seviyesinde devam ediyor. Bu projelerin toplam değeri 221 milyon 873 bin TL değerinde.



Bazı sağlık yatırımları devir ve tasfiye sürecinde


4 milyon 944 bin TL proje bedelli SBÜ Samsun EAH Nükleer Tıp Merkezi işinin yer teslimi yapıldı ancak inşaat başlamadı. İş tasfiye sürecinde. 14 milyon 974 bin TL proje bedelli 25 yataklı 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesinin yer teslimi yapıldı ancak inşaat başlamadı. İş, devir sürecinde. 14 milyon 634 bin TL proje bedelli 25 yataklı Kavak Devlet Hastanesinin yer teslimi yapıldı ancak inşaat başlamadı. İş, devir sürecinde. Bu projelerin toplam değeri 34 milyon 552 bin TL değerinde.



Arsa, proje, ihale, sözleşme ve planlama aşamasındaki sağlık yatırımları


809 milyon 611 bin TL proje bedelli 900 yataklı Şehir Hastanesinin (450 Genel Hastane, 250 Göğüs+ KVC, 200 Onkoloji) ihale süreci Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor. 150 yataklı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi ile 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri işi yer teslimi aşamasında. Gazi Devlet Hastanesi (400) işi, Şehir Hastanesi Projesi tamamlandıktan sonra ihale edilecek. Bafra 50 Ünit ADSM Hizmet Binası+2 Ekip 112 İstasyonu, 250 yataklı Atakum Devlet Hastanesi ve Çarşamba 20 Ünit ADSM işleri ihale aşamasında. 50 yataklı Alaçam Devlet Hastanesi proje çalışmaları devam ediyor. 25 yataklı Ayvacık Devlet Hastanesi için ise alternatif arsa çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:05
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