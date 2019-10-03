Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı İlkadım ilçesinde sokakta pompalı tüfekli saldırıya uğrayan kişi ile saçmanın isabet ettiği yoldan geçen genç yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sokakta pompalı tüfekle ateş açılması sonucunda iki kişi yaralandı. İstiklal Caddesi ile Talimhane Caddesi'nin kesiştiği mevkide, Ertuğrul K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Ertuğrul K. bacağından yaralanırken bu sırada yoldan geçen bir gence de saçma isabet etti. Yaralılar çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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