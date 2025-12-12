  • İSTANBUL
Yerel Samsun’da perde aralandı! Yasa dışı bahis operasyonunda kritik gelişme
Yerel

Samsun’da perde aralandı! Yasa dışı bahis operasyonunda kritik gelişme

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Samsun’da perde aralandı! Yasa dışı bahis operasyonunda kritik gelişme

Samsun’da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar, soruşturmadaki deliller doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi adli kontrol, 2 kişi de tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade beren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.A.Y. ve B.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

