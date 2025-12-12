  • İSTANBUL
Talep patladı bilet kalmadı! Ankara-İstanbul arasında ek seferler geldi
Gündem

Talep patladı bilet kalmadı! Ankara-İstanbul arasında ek seferler geldi

Talep patladı bilet kalmadı! Ankara-İstanbul arasında ek seferler geldi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), artan talebi karşılamak için Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin konulduğunu duyurdu.

TCDD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık 2025 tarihinden itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) ek seferleri düzenlenecektir. Ankara-İstanbul hareket 21.00, varış 01.15, İstanbul-Ankara hareket 20.24, varış 00.48" denildi.

