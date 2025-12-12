Kimsenin bilmediği kışın sessiz düşmanı! Uzmanı cevap verdi: Tam anlamıyla sonuçlar ilginç

İlgili açıklama: Kış aylarının gelmesiyle birlikte, soğuk hava koşullarından kaçınmak için girilen kapalı ve kalabalık ortamların, başta COVID-19 ve grip olmak üzere solunum yolu virüslerinin bulaşma riskini katlanarak artırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Yapılan çalışmalar, bu mekanlarda enfeksiyon oranlarının açık havaya kıyasla 10 kat daha yüksek seviyelere ulaştığını gösterdi. BİLİMSEL VERİLER TEHLİKEYİ İŞARET ETTİ Aerosol bilimi üzerine uzmanlaşmış araştırmacılar, virüs içeren damlacıkların kapalı ortamlarda çok daha uzun süre havada asılı kaldığını ve yayıldığını ortaya koydu. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nden (NAS) yayımlanan bir çalışmaya göre, yetersiz havalandırmanın olduğu ofisler, okullar ve toplu taşıma araçları, enfekte bir kişinin bıraktığı aerosolleri sürekli olarak dolaştırarak riskin büyümesine yol açtı. UZMANLARDAN KRİTİK DEĞERLENDİRMELER Küresel halk sağlığı uzmanları, kış mevsimi boyunca kapalı alanların virüs yayılımındaki rolüne dikkat çekerek dünya kamuoyunu uyardı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) Hava Akış Dinamikleri Profesörü olan Dr. John R. W. Taylor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kışın kapalı mekanlara sıkışmak, virüsün yayılması için adeta mükemmel bir fırtına ortamı oluşturdu. Düşük nem seviyeleri virüsün dış katmanını stabilize ederek havada kalma süresini uzattı. Bu durum, basitçe ifade etmek gerekirse, bir odayı enfeksiyon partikülleriyle doldurmamız anlamına geldi" ifadelerini kullandı.