Bakan Kurum sosyal medyadan paylaştı: ‘Her şey benim kalbime göre oldu’

'DÜNYADAKİ CENNETİMİZ': Hak sahibi Naime Merdin ise projeye nasıl başvurduğunu anlatarak, "Eşime, 'Bak, TOKİ yeni bir projeye çıkıyormuş, Cumhurbaşkanı açıkladı. Emeklilere ve dar gelirlilere yönelik' dedim. Eşim, 'Bize çıkmaz' dedi. 'Niye çıkmasın' dedim ve eşimi ikna ettim. Ardından süreci başlattık. Kura sonucunda ise en büyük numaralı gözlüğümü takarak bilgisayarın başına geçtim. 'Tek tek bakacağım' dedim. Baktım, 554'üncü sıralarda 'Mücahit Merdin' yazıyor. O gün inanın uyku uyumadık. Çünkü düşünün eşim 69 yaşında, ben 60 yaşındayım hiç kendi evimiz olmamış. Gerçekten Allah'ın bize lütfettiği bu dünyadaki cennetimiz burası. Ne demişler; 'Ahirette iman, dünyada mekan.' Bizim de mekanımız burası. Biz mutluyuz. Başakşehir'i de sevdik. Allah herkese versin" diye konuştu.