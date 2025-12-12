Bakan Kurum sosyal medyadan paylaştı: ‘Her şey benim kalbime göre oldu’

  • İSTANBUL
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
TOKİ’nin Başakşehir’de tamamladığı sosyal konut projesi, yıllarca kirada yaşayan dar gelirli vatandaşlara ilk kez “kendi yuvalarına kavuşma” sevincini yaşattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Başakşehir'de daha önceki konut projelerinde inşa edilen sosyal konutlardan görüntüler paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 81 ilde sosyal konutlarının inşa faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Başakşehir'de 152 bin metrekare alanda 2 etaptan oluşan 1446 sosyal konut projesi geçen yıl tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konutlarda yaşayan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hak sahibi Belgin Bayram'ın 'Her şey benim kalbime göre oldu' sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Milletimizden bu sözleri duymaktan daha büyük bir mutluluk yok. Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul'umuzda 100 bin sosyal konut ve 15 bin kiralık konut inşa edecek bu mutlulukları adım adım büyüteceğiz" mesajını verdi.

'EŞİM KAPIDA ŞÜKÜR NAMAZI KILDI': Paylaşımdaki videoda görüşlerine yer verilen hak sahibi Belgin Bayram, projeye oğlunun kendinden habersiz yazıldığını belirterek, "Çok ihtiyacımız vardı. Arkadaşlarına çıkmadı, benim oğluma nasip oldu. Anahtar teslimi aldığımızda dairemize geldik. İçine girdik. O anki duygularımı ifade edemiyorum. Eşim kapıda dizlerinin üzerine çöktü, şükür namazı kıldı. Derler ya hani, 'İnsanın kalbine göre veriyor' diye. Gerçekten her şey benim kalbime göre oldu. Bağcılar Güneşli'de de oturdum. Orada yanıyorduk, kavruluyorduk. Burası yayla gibi. Ben Karadenizliyim sanki Karadeniz'in harmanlarında gibi hissediyorum" dedi.

'DÜNYADAKİ CENNETİMİZ': Hak sahibi Naime Merdin ise projeye nasıl başvurduğunu anlatarak, "Eşime, 'Bak, TOKİ yeni bir projeye çıkıyormuş, Cumhurbaşkanı açıkladı. Emeklilere ve dar gelirlilere yönelik' dedim. Eşim, 'Bize çıkmaz' dedi. 'Niye çıkmasın' dedim ve eşimi ikna ettim. Ardından süreci başlattık. Kura sonucunda ise en büyük numaralı gözlüğümü takarak bilgisayarın başına geçtim. 'Tek tek bakacağım' dedim. Baktım, 554'üncü sıralarda 'Mücahit Merdin' yazıyor. O gün inanın uyku uyumadık. Çünkü düşünün eşim 69 yaşında, ben 60 yaşındayım hiç kendi evimiz olmamış. Gerçekten Allah'ın bize lütfettiği bu dünyadaki cennetimiz burası. Ne demişler; 'Ahirette iman, dünyada mekan.' Bizim de mekanımız burası. Biz mutluyuz. Başakşehir'i de sevdik. Allah herkese versin" diye konuştu.

'ÖDEDİĞİMİZ MİKTAR AİDAT BİLE DEĞİL': Daha önce 33 yıl kirada yaşadığını belirten Bahtışen Kılıç da "Kapıyı ilk açtığımızdaki heyecan apayrı bir şey. Hayatımızda ilk kez evimiz oldu. O kadar güzel bir duyguydu ki. Yıllar sonra hayal ettiğimizden daha da güzel bir evimiz oldu. En büyük güzellik millet bahçesi var. Sonra park alanlarımız, otopark yerlerimiz var. Başakşehir apayrı güzel zaten. Bugün ödediğimiz miktar belki aidat bile değil" dedi.

