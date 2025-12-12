Trabzon'da tutuklama Diyarbakır'da göreve iade

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde hastasından fazla ücret talep ettiği iddiasıyla gündeme gelen kadın doğum uzmanı profesör tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uzun süredir hastalarından hastane ve kendisine yapılan resmi ödemelerin dışında ameliyat ücreti talep ettiği öne sürülen ve 10'a yakın hakkında şikayet olan KTÜ Farabi Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. C.K., başhekimlik tarafından kendisine yapılan uyarılara rağmen fazladan para almayı sürdürdü. Son olarak Prof. Dr. C.K., hastasından hastane ve kendisine yapılan resmi ödemelerin dışında elden 150 bin TL ameliyat ücreti aldığı iddiasıyla Rektörlük tarafından açığa alınarak soruşturma başlatıldı. Hakkında CİMER'e hasta ve hasta yakınları tarafından çok sayıda şikayet bulunan Prof. Dr. C.K. yürütülen adli sürecin ardından mahkeme kararıyla tutuklandı.

DİYARBAKIR’DA FARKLI TARİFE

Diyarbakır'da, bir kuyumcuya ait IBAN üzerinden 90 bin lira 'bıçak parası' alan Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Genel Cerrahi Doktoru Prof. Dr. B.V.Ü.'nün, yaklaşık 2 haftadır göreve başladığı ortaya çıktı.

Aşırı kilo kaybı sonrası vücudunda oluşan sarkıkları gidermek için Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran 33 yaşındaki B.Ö., 27 Mart günü Genel Cerrah Prof. Dr. B.V.Ü. tarafından belirtilen şikayetlerin giderilmesi için ameliyata alındı. B.Ö., 5 gün sonra korsesini çıkardığında silikonların yanlış yere yerleştirildiğini, vücudunda ciddi sağlık sorunların baş gösterdiğini ve bunları hocasına ilettiğinde ise ilgilenmediğini ileri sürmüştü. B.Ö., ameliyat öncesinde ise hocası ve Medikalci T.V.'nin kendisinden istedikleri 90 bin liralık 'bıçak parasını' kuyumcuya ait bir hesaba attığını öne sürmüştü. B.Ö., yaşananlar üzerine emniyet ve savcılığa giderek şikayette bulunmuştu. Şikayetle birlikte genel cerrah hakkında soruşturma başlatılmış, hastane yönetimi tarafından da soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

Prof. Dr. B.V.Ü.'nün yaklaşık 2 hafta önce göreve başladığı ve savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.