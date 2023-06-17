  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan Türkiye itirafı! O açıklaması: Yakın komşu uzak akrabadan iyidir çıkışı!

İletişim Başkanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek' açıklaması!

Oy pusulaları ile ilgili flaş beklenmedik karar: 41 bin ağacı kurtaracak!

İzmir ve Ankara barolarında sapkınlık dayatması!

Trump'ın kullandığı sözler şaşırttı: ilgili 'gizli belge' davasında bakanlıkla uzlaşmayı reddettiğini yayımlandı

Robert Koleji ilan etti: Öyle bir rakam ki... Dudak uçuklatan beklenmedik karar: 'Yok artık' dedirtti

Dev ‘Kömür Kralı’ şirketi iflas etti! 70 yıllık şirketti ama iflasını avukat istedi: Konkordatolar maalesef geldi

Öğrencilerle LGBT paçavrası önünde fotoğraf çektiren öğretmen için harekete geçildi!

Kamuoyunun Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne çağrısı: Sapkın Mabel Matiz'in konserini iptal edin!

Altında son dakika: Akılları baştan alan rakam: Gram altında 1800 lira tahmini, fiyatları! Yıl sonunu işaret edildi!
Yerel Samsun'da panelvan araç aydınlatma direğine çarptı: 7'si ağır 9 yaralı
Yerel

Samsun'da panelvan araç aydınlatma direğine çarptı: 7'si ağır 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 06:54:00 -
Samsun'da panelvan araç aydınlatma direğine çarptı: 7'si ağır 9 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7'si ağır 9 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7'si ağır 9 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolunun 36. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Kaşıkçı idaresindeki 06 DOF 07 plakalı panelvan araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğinin beton kısmına çarpıp devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Kemal Kaşıkçı, Hiranur Kaşıkcı, Fatmanur Ecrin Kılıç, Elif Nur Kılıç, Medinenur Kılıç, Kadir Kılıç ve Fatma Kılıç ağır yaralanırken, Ümit Kılıç ile Alpaslan Kaşıkçı ise hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23