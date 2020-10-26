Samsun'da palamudun yerini almaya hazırlanan hamsi 30 liradan satılıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da, palamudun ardından beklenen hamsinin kilosu tezgahlarda 30 liradan satılıyor.

Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, yerini çinekop ve hamsiye bırakmaya hazırlanıyor.

Samsun'un Canik, Alaçam, Dereköy, Yakakent ve Terme ilçelerinin kıyılarında tutulan balıklar, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. İlkadım ilçesi Çiftlik Caddesi'nde balıkçılık yapan Recep Erdoğan, yaklaşık 2 aydır tezgahlarda palamut bolluğu yaşandığı söyledi.

Palamudun ardından tezgahlarda hamsiyi beklediklerini belirten Erdoğan, "Bu sene sezon, bol palamutla başladı. Vatandaşların palamuda ilgisi devam ediyor. Boyuna göre palamudu 15-20 liradan satıyoruz. Peşinden hamsi sezonu geliyor. Onun da kilosu 30 liradan satılıyor. Havaların soğuması ve bollaşması ile fiyatı düşer. Vatandaş bu sene bol bol balık yiyecek." diye konuştu.

Tezgahlarda mezgitin kilosu 30, istavrit, barbun, zargan ve çipuranın kilosu 40, alabalık 25, kefal ise 15 liradan satışa sunuluyor.



