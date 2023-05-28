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Yerel Samsun’da oy sayımı başladı
Yerel

Samsun’da oy sayımı başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 17:25:00 -
Samsun’da oy sayımı başladı

Samsun'da, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Samsun'da 1 milyon 24 bin 653 seçmen, 3 bin 423 sandıkta oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlileri vatandaşların kullandığı oyları saymaya başladı.

Tek tek sandıktaki zarfları açan görevliler, sonuçları herkese göstererek, oyları kayıt altına aldı. Sandıklardan çıkan oylar, sayım işleminin ardından il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere görevlilerle birlikte teslim yerlerine gönderildi.

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