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Aktüel

Samsun'da otomobilini üzerine sürdüğü gencin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 21:50:52 -
Samsun'da otomobilini üzerine sürdüğü gencin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilini üzerine sürdüğü gencin cep telefonunu gasbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, K.A. kullandığı 16 LUY 89 plakalı otomobili Fevzi Çakmak Mahallesi Özge Sokak'ta kız arkadaşıyla yolda yürüyen E.Ö'nün (19) üzerine sürdü.

Araçtan inen K.A. ile E.Ö. tartışmaya başladı.

Aralarında çıkan arbede sırasında E.Ö'nün cep telefonunu alan K.A, aracına binip park halindeki 34 SC 1212 plakalı otomobile çarparak kaçtı.

Polis ekipleri, şikayet üzerine yürüttükleri çalışma sonucu şüpheliyi Canik ilçesinde yakaladı.

Gasbettiği öne sürülen telefonu polis ekiplerine teslim eden E.Ö, "yağma, kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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