Samsun’da OSB yatırımcılarına yer tahsis edecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından organize sanayi bölgesi (OSB) yatırımcılarına yer tahsis edilecek.
Başkan Mustafa Demir, ilçe OSB’lerinin gelişmesi için gerekli her adımı atacaklarını söyledi. Samsun’un pek çok sektörde yatırımcılara büyük avantajlar sağladığını belirten Demir, “Şehrimiz, yeni yatırımlar için önemli cazibe merkezidir. Teşvik kapsamına alınan ilçelerimiz de potansiyelleriyle kapılarını yeni yatırımcılara açmıştır” diye konuştu.