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Ekonomi Samsun’da OSB yatırımcılarına yer tahsis edecek
Ekonomi

Samsun’da OSB yatırımcılarına yer tahsis edecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından organize sanayi bölgesi (OSB) yatırımcılarına yer tahsis edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:54:00 -
Samsun’da OSB yatırımcılarına yer tahsis edecek

Başkan Mustafa Demir, ilçe OSB’lerinin gelişmesi için gerekli her adımı atacaklarını söyledi. Samsun’un pek çok sektörde yatırımcılara büyük avantajlar sağladığını belirten Demir, “Şehrimiz, yeni yatırımlar için önemli cazibe merkezidir. Teşvik kapsamına alınan ilçelerimiz de potansiyelleriyle kapılarını yeni yatırımcılara açmıştır” diye konuştu.

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