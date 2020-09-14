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Aktüel Samsun'da öğrencilerin uzaktan eğitimi için ücretsiz internet hizmeti
Aktüel

Samsun'da öğrencilerin uzaktan eğitimi için ücretsiz internet hizmeti

Canik Belediyesi, öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmesi için ilçe genelindeki ücretsiz internet ağının fiber altyapısını güçlendirdi - Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: -"Bu süreçte ilçemizdeki hiçbir öğrencinin uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşamasını istemiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:31:54 -
Samsun'da öğrencilerin uzaktan eğitimi için ücretsiz internet hizmeti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için ilçe genelindeki ücretsiz internet ağı güçlendirilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştirilecek uzaktan eğitim sürecinde internet sorunu yaşayan öğrenciler için ilçede 19 noktada 25 sektörel antenler ile 11 merkez mahallede erişim sağlanabilen ücretsiz internet hizmeti veren fiber altyapı güçlendirildi.

Evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrenciler için ilçede 22 farklı lokasyonda EBA Destek Noktası oluşturuldu.

Cep telefonlarından veya bilgisayarlarından internete bağlanan öğrenciler, T.C. Kimlik Numaraları ile abone olduktan sonra telefonlarına gelen şifre ile evlerinde Canik Belediyesinin internet hizmetinden ücretsiz faydalanabilecek.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, evlerinde interneti olmayan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde mağduriyet yaşamamasını amaçladıklarını vurguladı.

Bu süreçte, ilçedeki hiçbir öğrencinin uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşamasını istemediklerini belirten Sandıkçı, "Bu nedenle ilçemizde mevcutta bulunan verici sayısını artırıp internet ağını da güçlendirerek daha fazla mahallemizin kapsama alanına girmesini sağladık. Bu sayede evlerinde interneti olmayan veya kota sorunu yaşayan öğrencilerimiz, belediyemizin ücretsiz internet hizmetinden faydalanarak derslerine katılabilecek." dedi.

Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçede 22 farklı okulda EBA Destek Noktası oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

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