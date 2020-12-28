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Aktüel Samsun'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Aktüel

Samsun'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Çarşamba-Ayvacık kara yolundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:48:29 -
Samsun'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çarşamba yönüne giden Faruk Tosun'un (28) kullandığı 55 BD 201 plakalı otomobille Ali Özkıvanç (51) idaresindeki 06 BZL 355 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kumköy mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Tosun, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın Tosun'un sağ şeritten yolun solundaki akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptığı sırada meydana geldiği öne sürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kaza anı yer alıyor.


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