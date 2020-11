Samsun'da meydan okudu: Zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettireceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi... Deprem sebebiyle İzmirlilere bir kez daha “geçmiş olsun” dileklerini ileten Erdoğan, partisinin Van kongresinden İzmir’e geçerek kriz merkezinde toplantı yaptıklarını, enkaz bölgesinden bilgiler aldıklarını hatırlattı.



Soğuklar bastırmadan yapacağız



Devletin her daim vatandaşın hizmetinde olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi, “Bugüne kadarki tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede yeni konutlarına kavuşturacağız. Hasar tespiti ile yıkılan ve yıkılması gereken binaların enkazlarının kaldırılmasının ardından hemen çalışmalara başladık. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız tüm ekipleri ve imkanlarıyla felaket bölgesinde gereken her şeyi yapıyor. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Rabb’imden ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, hastalıktan, kazadan, beladan, musibetten korumasını temenni ediyorum.”



Türkiye varsa, biz varız!



Karadeniz’in kapısı, istiklalin tapusu olan Samsun’a olan muhabbetlerinin yüksek olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Çocuklara büyük ve güçlü Türkiye bırakma hayalini, 2053 vizyonuyla gerçeğe dönüştürebiliriz. Biz, kaderi Türkiye’nin kaderi ile Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa, biz varız. Türkiye güçlüyse, biz güçlüyüz. AK Parti milletin partisidir diyoruz. Her kim bu gerçeği unutup, AK Parti’yi şahsi hesaplarının, hedeflerinin aracı haline dönüştürmeye kalkarsa karşısında milletimizle birlikte bizi de bulur.”



Firavun azsa da Nil’den umut kesilmez



Türkiye’nin bölgesinin yıldızı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: Kardeşliği sıkı tuttuğumuz sürece Allah’ın izniyle, aşamayacağımız engel yoktur. Şair Abdürrahim Karakoç, ‘Fil çoğalsın, ebabilden umut kesilmez, Firavun azsa da Nil’den umut kesilmez, Zalimler ölmüyor diye yeise kapılma, Sabret hele, Azrail’den umut kesilmez’ diyor. Her gecenin ardında aydınlık, her zorluğun ardında bir kolaylık, her şerrin gerisinde bir hayrın bulunduğuna inanan insanlar olarak kendi işimize bakacağız.



Bizi alt edemeyecekler



Geçmişte ülkemizi istedikleri gibi yönlendirmek, biçimlendirmek için kullandıkları araçları ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar ve hep hüsrana uğradılar. Türkiye’yi vesayetle esir alamadılar, terörle dize getiremediler, darbeyle yıkamadılar, tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler. Türkiye’yi ekonomiyle de alt edemeyecekler. Salgın döneminde tüm dünya kasıp kavrulurken biz sadece kendi ayaklarımızın üzerinde durmakla kalmadık yardım isteyen her yere de el uzattık. Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye artık siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır. Durmak yok yola devam!”