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Aktüel Samsun'da kuyumcudan bilezik çalan kişi yakalandı
Aktüel

Samsun'da kuyumcudan bilezik çalan kişi yakalandı

Şüphelinin altınları alıp kaçması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:19:45 -
Samsun'da kuyumcudan bilezik çalan kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Hacı Ali Ekinci Bulvarı'ndaki bir kuyumcuya gelen, başında şapka, yüzünde ise cerrahi maske bulunan Ü.Ç. (32), 20 bin lira değerinde altın almak istediğini söyledi.

Kuyumcu Gazi Öner'in oğlu Semih Öner, tezgahtan çıkardığı iki bileziği tartarak Ü.Ç'ye fiyatını söyledi. Bileziklere bakmak istediğini söyleyerek eline alan Ü,Ç, aniden koşarak dükkandan çıktı.

Bunun üzerine Semih Öner ile babası, şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Ü,Ç, bu sırada bölgeden geçen jandarma ekibince yakalanarak Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan şüphelinin kuyumcudan bilezikleri alıp kaçma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazi Öner, AA muhabirine, iş yerine gelen zanlı ile oğlunun ilgilendiğini, kendisinin yan dükkanda olduğunu söyledi.

Şüphelinin altın tartıldıktan sonra, "bir bakayım" dediği anda etrafa baktıktan sonra bir anda kaçmaya başladığını anlatan Öner, "Ben de yan dükkandan çıkarak hırsızın peşinden koşmaya başladım. Peşinden koşarken ruhsatlı silahımla müsait bir hava boşluğu gözleyerek kimseye zarar vermeyecek şekilde korkutma amaçlı iki el havaya ateş ettim. Hatta koşarken havaya baktığım için düştüm. Ateş etmeme rağmen yine de durmadı ve kaçmaya devam etti. Bu sırada tesadüfen jandarma ekipleri yoldan geçiyordu. Ekipler hırsızlık olayını öğrendi ve takip ederek kısa sürede yakaladı." ifadelerini kullandı.




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