Samsun'da korkunç kaza! Camdan saç örnekleri alındı

Kazada sürücü E.Ö, otomobilde yolcu olarak bulunan E.K., B.S., E.A. ile diğer araçta bulunan İ.A., E.T. ve M.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine elen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ve Bafra'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldılar.

Olay sonrası hafif ticari aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri ve olay yeri ekipleri sürücü bölümünde camdan saç örnekleri aldı. Kaza yapan araçlar ise çekici ile otoparka kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme sürüyor.