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Samsun'da korkunç kaza! Bu hale geldi!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldüğü 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:14
Samsun'da korkunç kaza! Bu hale geldi!

Samsun Kızılot Mahallesi Tahtabahçe mevkisinde, İsa Öğretmen'in (39) kullandığı 55 RF 450 plakalı kamyonet ile Sefa Yalçın idaresindeki 61 AE 102 plakalı otomobil çarpıştı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan kamyonet sürücüsü Öğretmen ile beraberindeki Yaşar Cüheroğlu (35) ve İlyas Seçkin (30), ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Öğretmen ve Cüheroğlu, buradaki müdahalenin ardından Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:14
  1. Samsun
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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