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Samsun’da kenevir hasadı başladı

Türkiye’nin kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kenevir hasadı başladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:26
Samsun’da kenevir hasadı başladı

Türkiye’nin kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kenevir hasadı başladı.


Türkiye’de ruhsatlı ekim yapılan yerlerden birisi olan Samsun’un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi’nde Mart ayında ekilen kenevirlerin hasat zamanı geldi. Narlısaray Mahallesi’nde 300 dönüm araziye ekilen kenevirlerden 420 ton lif ve kelek elde edilmesi bekleniyor. Hasadına başlanılan kenevir, ilaç sektöründen ulaşım sektörüne kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor.


Kenevir üretiminin ekonomik açıdan çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Narlısaray Mahallesi Toprak ve Su Kooperatifi Başkanı Abdullah Özyürek, "Vezirköprü ilçesinde kenevir üretimine başladık. Devleti ve vatandaşları ekonomik anlamda kalkındıracağını düşünüyoruz. Bu işlerde makineleşme sürecine gitmek istiyoruz. Gençlerin şu anda ilgisi çok az durumda. 40 yaşından sonra bir kişi bu işi yapamaz. Çünkü insan gücü ile sökülüyor. Devlet bu hasat sürecini makineleşmeye dönüştürürse hem devletin ekonomisi hem de halkın ekonomisi daha iyi seviyeye gelebilir. Gençler daha fazla ilgi gösterir, işsizlik konusunda gençlere bir iş imkanı ortaya çıkar. Kenevir su sisteminde ıslanıyor ve ıslandıktan sonra üstüne 100 ton taş atıyorsun. Biraz bekledikten sonra bir 100 ton daha atıyorsun. Daha sonra 200 ton olan taşı kenevirin üstünden almak gerekiyor. Bu aşamada kimse bu tür ağır işleri yapacak gücü kalmıyor. Devletten makineleşme konusunda yardım istiyoruz" dedi.



"Atalarımız keneviri ekerek bundan geçimini sağlamış"


Kenevir üretiminde ilerlemek istedikleri ifade eden Özyürek, "Kenevir geçmişten günümüze kadar Anadolu’da geçim kaynağı olmuş. Ruhsatlı hale geldikten sonra daha da ilerlemek ve kendimizi geliştirmek istiyoruz. Narlısaray Mahallesi’nin toprakları verimli, iklimi ılımandır. Bereketli toprakları devletin yardımıyla değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.



"Çocukluğumdan beri kenevir ekiyorum"


Hiç arama vermeden kenevir ektiğini söyleyen Narlısaray Mahallesi sakinlerinden İbrahim Işıldak, "Eskiden az ekerdik. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimat ile tohum üretimi konusunda hızlandık. Şu an kendim 10 dönüm arazimden 40 ton lif ve kelek elde ettim. Daha da çok verim almak için makine gücüne gerek var" şeklinde konuştu.


Çiftçiler, bu sene 300 dönümde yapılan kenevir hasadını seneye bin dönüme çıkarmaya hedefliyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:26
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