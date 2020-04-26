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Aktüel

Samsun'da kara yolları da boş kaldı

2020-04-26 12:11:40 -
Samsun'da kara yolları da boş kaldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sokak ve caddelerin yanı sıra kara yolları da boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Kısıtlamanın son gününde il merkezi dışında, ilçe ve mahallelerde görevli kolluk kuvvetleri dışında sokak ve caddeler boş kaldı. Geçiş güzergahındaki kentte kara yolları da boşaldı.

Trafik polisleri kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri ise sokak hayvanları için belirli yerlere mama bırakıyor.

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