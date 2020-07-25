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Aktüel

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 20:12:40 -
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hamza Keskin'in (51) kullandığı 06 FT 2787 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta Aydın Taşezen (47) idaresindeki 06 AF 5684 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Asya Nisa (3) ve Pınar Türkoğlu Gözet (32) ile Selma Keskin (40) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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