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Aktüel Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Aktüel

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:48:18 -
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Çarşamba'dan Salıpazarı istikametine giden Dursun Şener (77) idaresindeki 55 BG 788 plakalı otomobil, Muşçalı mevkisinde karşı yönden gelen Murat Keleş'in (39) kullandığı 55 BA 203 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Şener olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Keleş ile eşi Nuriye (37), çocukları Nihal (8), Sahra (6) ve Hayrunisa Keleş (9) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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