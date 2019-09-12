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Samsun'da icra memuru darp edildi: 4 gözaltı

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde Çarşamba İcra Müdürlüğü ekiplerinin haciz işlemi sırasında çıkan gerginlikte 4 kişi gözaltına alındı.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:00
Samsun'da icra memuru darp edildi: 4 gözaltı

Samsun Barosunda görevli bir avukat ve Çarşamba İcra Müdürlüğü personellerinin Salıpazarı ilçesinde gittikleri bir ikamette hacizişlemi sırasında tartışma yaşandı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine jandarma ekiplerince olaya müdahale edildi.

Olayda Çarşamba İcra Müdürlüğünde görevli M.B.'nin, darp edildiği iddiasıylaşikayetçi olduğu Z.G., M.G., A.G. ve N.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:00
  1. Samsun Barosu
  2. Çarşamba İcra Müdürlüğü
  3. Salıpazarı ilçesi
  4. jandarma ekipleri

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