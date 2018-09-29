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Samsun'da hastalığını öğrenen yaşlı kadın kendini astı!

Bafra ilçesinde, alzheimer başlangıcı teşhisi konulan 71 yaşındaki kadın, girdiği bunalım sonucu kendisini evinin çatı katında iple asarak intihar etti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:51
Samsun'da hastalığını öğrenen yaşlı kadın kendini astı!

Samsun'un Bafra ilçesinde, alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Fehime Yörük (71), kendini iple asarak intihar etti.

ALZHEİMER TEŞHİSİ KONULAN YAŞLI KADIN BUNALIMA GİRDİ

Olay, Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Okul 2'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Fehime Yörük, girdiği bunalım sonucu kendisini evinin çatı katında iple asarak intihar etti.

YAŞLI KADININ CENAZESİ OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Yörük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yörük'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:51
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