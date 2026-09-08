Samsun'da Güneş Uçak'ın öldüğü kazada savcı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istedi

Samsun'un Atakum ilçesinde bisikletiyle yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş Uçak'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında Cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan tıp fakültesi öğrencisi sürücü için "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan sanık M.F.K. (24) ise kazada kusuru olmadığını öne sürdü.

Kaza, 6 Haziran'da Atatürk Bulvarı Türk-İş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atakum Belediyespor U12 Takımı oyuncusu ve Mimar Sinan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Güneş Uçak, bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi M.F.K. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Uçak, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı.

Sanık: "Kusurum bulunmamaktadır"

Tutuksuz sanık M.F.K., duruşmadaki savunmasında şunları söyledi: "Normal yolumda giderken bir anda karşıma çıktı, kurtarmaya çalıştım. Hızımı hatırlamıyorum. Yeşil ışık yandığını gördüm. Yanımdaki araç birden durdu, aramızda 3-4 metre mesafe vardı. Niye durdu anlamadım. Bir süre sonra bu aracın önünden yola doğru bisiklet çıktı, manevra yaptıysam da başarılı olamadım. Olay nedeniyle kazanın meydana gelmesinde bir kusurum bulunmamaktadır."

Güneş'in babası Özkan Uçak ile annesi Sevim Topaloğlu Uçak, sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ailenin avukatı Umut Alkaç, sanığın hızının kazada etkili olduğunu savundu: "Sürücü o kadar hızlı gidiyor ki yavaş gitse Güneş bugün aramızda olacaktı. Bir saniye hızlı gidelim derken cana mal oldu. Trafik raporunu kabul etmiyoruz. Sanığın bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Toplanan deliller doğrultusunda mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, cezanın Türk Ceza Kanunu'nun 85/1 ve 53/6 maddeleri uyarınca verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak üzere süre istemesi üzerine duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

Adliye bahçesinde "Başka Güneşler sönmesin" pankartı

Anne Sevim Topaloğlu Uçak, duruşma çıkışında gözyaşlarına hakim olamayarak sanığa tepki gösterdi. Adliye bahçesinde toplanan "Güneş İçin Adalet Platformu" üyeleri, "Başka Güneşler sönmesin, hayata yol ver" yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Dilara Taşdelen, sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltmak zorunda olduklarını vurgulayarak adalet talebinde bulundu.