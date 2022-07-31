Samsun'da feci kaza! Şarampole yuvarlandı
İstanbul'dan Ordu'ya giden otomobil Samsun'da şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.
Nedim Kocabıyık ve Lokman Kocabıyık, cenaze sebebiyle Ordu'ya gitmek için İstanbul'dan yola çıktı.
Saat 05.30 sıralarında, Samsun-Ordu kara yolunun Beylerce mevkiinde seyreden Nedim Kocabıyık idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü ile Lokman Kocabıyık yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.