Samsun'da feci kaza! Kamyonet traktöre arkadan çarptı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin traktöre arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Samsun-Ordu karayolu Samsun Çarşamba Havalimanı Kavşağı'nda yaşanan kazada kamyonet sürücüsü Alaattin Kul ile traktör sürücüsü Ercan Sağlam yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin traktöre arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Samsun-Ordu karayolu Samsun Çarşamba Havalimanı Kavşağı'nda yaşanan kazada kamyonet sürücüsü Alaattin Kul ile traktör sürücüsü Ercan Sağlam yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Samsun-Ordu karayolu Samsun Çarşamba Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alaattin Kul yönetimindeki 35 COZ 213 plakalı kamyonet, Ercan Sağlam'ın kullandığı 55 ART 926 plakalı traktöre arkadan çarptı.
SÜRÜCÜLER YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazada traktör sürücüsü Ercan Sağlam ile kamyonet sürücüsü Alaattin Kul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş şekli ve sorumluların belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.