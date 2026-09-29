  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye’nin güneyinde Siyonist terörü Putin imzayı attı! Asker sayısı yükseldi Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda tutuklama kararı Milliler zorlu gecede sınıfta kaldı İmamoğlu davasında itirafçı memurdan yer yerinden oynatacak sözler! İhale talimatlarını kimden aldığını tek tek açıkladı! BAE'den insanlıktan utandıran itiraf! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi açıklaması: Milletin malına göz dikenler hesabını verecek! Tera fon krizi hisselerindeki vurgun operasyonunda SPK biletleri kesti! Yok artık! Kurtlar Vadisi fon krizini de birebir anlatmış! Fenerbahçeli yıldız kaleci Ederson'dan servet değerinde tatil! 3 günlük Marmaris kaçamağı 3 milyon liraya mal oldu!
Yerel Samsun'da feci kaza! Kamyonet traktöre arkadan çarptı
Yerel

Samsun'da feci kaza! Kamyonet traktöre arkadan çarptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Samsun'da feci kaza! Kamyonet traktöre arkadan çarptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin traktöre arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Samsun-Ordu karayolu Samsun Çarşamba Havalimanı Kavşağı'nda yaşanan kazada kamyonet sürücüsü Alaattin Kul ile traktör sürücüsü Ercan Sağlam yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin traktöre arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Samsun-Ordu karayolu Samsun Çarşamba Havalimanı Kavşağı'nda yaşanan kazada kamyonet sürücüsü Alaattin Kul ile traktör sürücüsü Ercan Sağlam yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Samsun-Ordu karayolu Samsun Çarşamba Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alaattin Kul yönetimindeki 35 COZ 213 plakalı kamyonet, Ercan Sağlam'ın kullandığı 55 ART 926 plakalı traktöre arkadan çarptı.

 

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazada traktör sürücüsü Ercan Sağlam ile kamyonet sürücüsü Alaattin Kul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş şekli ve sorumluların belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.

Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazası: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazası: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Gündem

Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazası: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bakan Çiftçi'den 7 kişinin öldüğü Gaziantep’teki kazaya ilişkin açıklama
Bakan Çiftçi'den 7 kişinin öldüğü Gaziantep’teki kazaya ilişkin açıklama

Gündem

Bakan Çiftçi'den 7 kişinin öldüğü Gaziantep’teki kazaya ilişkin açıklama

Karaman’da feci trafik kazası: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Karaman’da feci trafik kazası: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gündem

Karaman’da feci trafik kazası: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23