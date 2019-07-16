Samsun'da feci kaza! 9 yaralı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucunda 9 kişi yaralandı.

Salih Ülker (33) yönetimindeki hafif ticari araç, Vezirköprü-Durağan kara yolu Adatepe kavşağında, aynı yönde seyreden Arif İleri'nin (63) kullandığı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje devrildi. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Ali Kaşçı (85),Mustafa Kaşçı (71), Arife Kaşçı (63), Suna Kaşçı (57), Muhittin Kaşçı (48), Nisanur Kaşçı (9) ve Muhammed Efe Ülker (4) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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