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Aktüel

Samsun'da etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-30 18:48:16 -
Samsun'da etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde etkili olan dolu, ekili arazilerde zarara neden oldu.

İlçenin Altınkaya Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde yağan ve yaklaşık 30 dakika süren dolu nedeniyle sebze ve meyve bahçelerinin yanı sıra ekili alanlar zarar gördü.

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz, dolu nedeniyle emeklerinin heba olduğunu belirterek, "Bahçe ve tarlalarımıza ektiğimiz ürünler zarar gördü. Dolu sonrası adeta kar yağmış gibi tarlalar beyaza büründü." dedi.

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