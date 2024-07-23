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Yerel Samsun’da enteresan tuvalet
Yerel

Samsun’da enteresan tuvalet

Yeniakit Publisher
2024-07-23 15:48:00 -

Samsun’da Altınkaya baraj gölüne bakan açık tuvalet görenleri şaşırttı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Altınkaya Barajı mevkiinde tepede bulunan etrafı açık tuvalet, Murat Somuncu tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

İlginç tuvalet, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Görenleri şaşkına çeviren tuvaletin neden buraya yapıldığı merak konusu oldu.

Yöre sakinleri, tuvaletin burada bulunan çeşmenin yakınına yapıldığı, inşaatın yarım kaldığı, hiç kullanılmadığı ve kaldırılacağı bilgisini verdi.

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