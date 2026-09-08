Samsun'da eğitim yılı öncesi 300'ü aşkın işletmede 50 binden fazla ürün denetlendi

Samsun'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde 10 Ağustos'tan bu yana 300'ün üzerinde işletme ile 50 binin üzerinde ürün denetlendi. Rakamları paylaşan Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik kontrollerin ürün güvenliği (PGD), Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve haksız fiyat artışı (HFA) kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Ticaret İl Müdürlüğü denetimleri "Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans" ilkesi kapsamında sürdürüyor. 8 Eylül'de Atakum'daki bir kırtasiyede yapılan denetime Turpçu ve Ticaret İl Müdürlüğü personellerinin yanı sıra Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı personeller de katıldı.

Ekipler ürünlerin üzerinde etiket fiyatı bulunup bulunmadığını, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını ve etiketin değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatı arasında haksız fiyat artışı yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Denetimin ardından konuşan Turpçu, "2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlarken, öğrenciler ve velilerimiz için kırtasiye alışverişleri hız kazandı" dedi. Turpçu, tüketicilerin sağlığını ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla denetimlerin 10 Ağustos'tan bu yana hızlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Güvensiz ürünler sisteme kaydediliyor

Turpçu tüketicilere, alışverişlerinde imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresi ile marka ve model bilgilerinin üzerinde yer aldığı ürünleri tercih etmelerini önerdi.

Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler için toplatmadan idari para cezasına kadar çeşitli yaptırımlar uygulanıyor; bu ürünler ayrıca Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne kaydediliyor. Turpçu, "Vatandaşlarımız ve çocuklarımız da güvensiz ürünleri bu sistem üzerinden takip edebilirler" ifadesini kullandı.

Kırtasiye malzemeleri ve okul ürünlerinde CE işaretinin, üretici ve ithalatçı firmaya ait bilgilerin bulunup bulunmadığı ile ürünlerin teknik düzenlemelere uygunluğu ise Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı ürün güvenliği denetmenleri tarafından denetleniyor.