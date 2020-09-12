Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Samsun-Ankara kara yolu kent girişinde şüpheli aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 800 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan aracın sürücüsü H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.