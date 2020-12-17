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Aktüel Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi
Aktüel

Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi

Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktora bıçakla saldırmak isteyen genci, hastane polisi ve özel güvenlik engelledi - Saldırının engellendiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:48:31 -
Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Hilmi K. (18), Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız ile kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek tartıştı. Gencin sorun çıkaracağından şüphelenen doktor Ayyıldız, hastane polisinin yanına gidip durumu anlatarak yardım istedi.

Hastane polisi ile geri dönen doktora, Hilmi K. elinde gizlediği bıçakla saldırmak istedi. Bıçağı doktora doğru savuran saldırgan, hastane polisi ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından hastanede beyaz kod verildi. Gözaltına alınan zanlının saldırısının engellendiği anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

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