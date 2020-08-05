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Aktüel

Samsun'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:07:32 -
Samsun'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde, hareket halindeki traktörü durdurmak için binmeye çalışan kişi aracın altında kalarak öldü.

Tahir Canikli (65), kullandığı 55 ZA 528 plakalı traktörü Yukarısusuz Mahallesi'nde yol kenarında park etti.

Canikli, el frenini çekmeyi unuttuğu için hareket ettiğini görünce durdurmak için traktöre binmeye çalıştı. Traktör, yaklaşık 2 metre yükseklikten yolun alt tarafında bulunan ve kullanılmayan bir evin bahçesine düştü.

Devrilen traktörün altında kalan Canikli, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerce çıkarıldı.

Sağlık ekibince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Canikli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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