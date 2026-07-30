Samsun'da dev Ulaştırma ve Sanayi yatırımları hız kesmiyor! Havza-Vezirköprü hattına milyarlık yatırım!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen kritik toplantıda, Karadeniz’in üretim ve ulaşım ağını güçlendirecek dev projelerin son durumu masaya yatırıldı. Bölge ekonomisini şahlandıracak 3 milyar 965 milyon TL bütçeli Havza-Vezirköprü yolu ile Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) altyapı çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.
Samsun'da toplam 20,8 kilometre uzunluğunda ve 3 milyar 965 milyon TL proje bedeline sahip Havza-Vezirköprü yolunda çalışmalar devam ediyor.
Havza-Vezirköprü yolu ile Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) yatırımların mevcut durumu, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.
Vali Orhan Tavlı, Havza Kaymakamı ve Vezirköprü Kaymakam Vekili Samet Serin, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Vezirköprü Karma OSB Müdürü Orhan Ceylan ile firma yetkilisi Yusuf Haktan Yalçın'ı makamında kabul etti.
Görüşmede, toplam 20,8 kilometre uzunluğunda ve 3 milyar 965 milyon TL proje bedeline sahip Havza-Vezirköprü yolunda devam eden çalışmaların son durumu ele alındı.
Toplantıda ayrıca, Samsun'un sanayi altyapısını güçlendirmesi hedeflenen Vezirköprü Karma OSB'de hayata geçirilecek parsel tesviyesi çalışmaları da değerlendirilerek izlenecek süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.