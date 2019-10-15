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Samsun'da DEAŞ operasyonu! 4 gözaltı

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

15 Ekim 2019 Salı 12:07
Samsun'da DEAŞ operasyonu! 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda Irak uyruklu 2 ayrı kardeşler olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuydu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:07
  1. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü
  2. Atakum
  3. Atakum Belediyesi
  4. Samsun
  5. DEAŞ

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