Samsun’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ve İlkadım ilçelerinde DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.S. ile Irak uyruklu B.Y.A.N., H.S.M.M. ve M.S.M.M.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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