Samsun'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var
Samsun'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist yakalanarak gözaltına alındı.01 Şubat 2019 Cuma 17:28
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Emniyete götürüldüler
Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu S.J.M.M, I.A.M.A. ve Suriye uyruklu A.A. gözaltına alındı.
Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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