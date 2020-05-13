Samsun'da çocuklar için dikilen maskeler dağıtıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklara Atakum Belediyesi tarafından maske ve hediye sürprizi yapıldı.

Belediye Başkanı Cemil Deveci, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 53 gün sonra ilk defa sokağa çıkan çocuklarla oyun parklarında bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi.

Masal karakteri kostümü giyen Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler de çocuklarla birlikte parklarda oynadı.

Özgecan Koordinasyon Merkezi'nde çocuklar için özel olarak dikilen yıkanabilir maskeler parklarda oynayan çocuklara dağıtıldı. Çocukların uzun süre sonra ilk defa dışarıya çıkacakları gün için dikimi tamamlanan maskelere en çok anne ve babalar sevindi.

Atakum Belediye Başkanı Deveci, toplum olarak zor bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "Çocuklarımız iki aya yakın bir süredir evdeler, ilk kez sokağa çıkıyorlar. Çocukları evde tutmak çok kolay değil. Parklarda da tutmak kolay değil. Biz önceki gün parklarımızı dezenfekte ettik. Çocukların dokunabilecekleri, oturabilecekleri her yeri temizledik. Atakum Belediyesi, aynı zamanda çocuklar için yıkanabilir çocuk maskesi de üretti." dedi.

Normal maskelerin çocukların yüzüne çok büyük geldiğini belirten Deveci, "Bugün parklarda o maskeleri ve minik hediyelerimizi verdik. Hem yurttaşlarımızı uyardık, hem de hallerini hatırlarını sorduk. Dilerim bu süreç kısa sürer, çocuklarımız bu parklarda cıvıl cıvıl oynarlar. Biz de onları uzaktan izleriz." ifadelerini kullandı.