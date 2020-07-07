  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da çıkan yangında bin dekar ekili arazi zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-07 18:30:08 -
Samsun'da çıkan yangında bin dekar ekili arazi zarar gördü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında, bin dekar ekili alanda hasar oluştu.

İlçenin Dereköy Mahallesi Tuzluca mevkisindeki buğday ekili arazilerde yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri, etrafını çevirerek alevlerin yayılmasını engelledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 500 dekarı biçilmiş, 500 dekarı ekili haldeki bin dekar alan yandı.

Yangında çok sayıda saman balyası da zarar gördü.

Mahalle sakinlerinden Ferhat Uysal, bölgede ekin biçtiğini dile getirerek, "Trafonun oradan duman çıktığını gördüm. Köyde anons ettirdik. Köylülerimiz geldi, Allah razı olsun. Kendi imkanlarımız ile söndürmeye çalıştık. Sonra da itfaiye geldi." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı