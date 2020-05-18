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Samsun'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:45:16 -
Samsun'da cadde ve sokaklar boş kaldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, cadde ve kara yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Samsun'da, görevli kolluk kuvvetleri dışında cadde ve sokaklar boş kaldı. Geçiş güzergahındaki kentte kara yolları da boşaldı.

Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.


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