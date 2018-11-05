0553 313 94 23
impression

Samsun'da 'Bylock rekortmeni' hücre evinde enselendi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün "Samsun Bölge Avukatlar İmamı" olduğu öne sürülen zanlı hücre evinde enselendi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:28
Samsun'da 'Bylock rekortmeni' hücre evinde enselendi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan, 2011 yılından itibaren örgütün "Samsun Bölge Avukatlar İmamı" olduğu iddia edilen Sezayi C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince yürütülen çalışmanın ardından ekipler, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki hücre evine operasyon düzenledi.? FETÖ'ye ait müzahir kurumlarda yönetici pozisyonunda SGK kayıtları olduğu tespit edilen ve Bank Asya'da birçok artırım hesabı bulunan zanlı gözaltına alındı.

34 BİN ByLOCK GİRİŞİ!

Telefonunda 4 ByLock programı tespit edilen zanlının ByLock'a 34 bin 371 kez giriş yaptığı belirlendi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 11:28
  1. Samsun
  2. bylock
  3. fetö
  4. darbe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adi kullanım kotası kaldırıldı mı?
    1. Adi kullanım kotası kaldırıldı mı?
    2. Saadet Partisi’nden AK Parti’ye ağır..
    3. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    4. AK Parti seçimler için aday adaylığı..
    5. O ahlaksıza Hürriyet sahip çıktı
    6. İran'a yaptırımı sonrası dolarda son..
    7. Kıdem tazminatı nasıl alınır?
    8. ABD'yi tehdit ettiler! 'Rusya ile..
    9. Galatasaray'ın Schalke kadrosu! İki..
    10. Bakan açıkladı! AKN 2019'da kaldırılıyor
    11. Antalya'da elektrik akımına kapılan..
    12. Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş asit..
    13. Suudi Arabistan'dan yeni Kaşıkçı..
    14. Osmaniye'de CHP'li Belediye Başkanı..
    15. Ahlaksız mankene ilk yasak BTK’dan
    16. Çamdal'dan kaza mesajı
    17. İzmir'de polisten kaçarken uçuruma..
    18. FETÖ rezaleti! Milyonlarca dolar bakın..
    19. Kıdem tazminatında çalışanları..
    20. Emekli ve asgari ücretli ocak ayında..
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...