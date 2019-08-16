Samsun’da bir kişi kendi babasını gasbetti! Samsun’un İlkadım ilçesinde 34 yaşındaki A.S., babasına bıçak dayayıp, 300 lira parasını gasbetti.

Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde 34 yaşındaki A.S., babası M.S.’nin (58) iş yerine giderek babasına bıçak dayayıp, 300 lira parasını gasbetti. Gözaltına alındı Baba M.S., polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Pişmanım dedi Polisteki sorgusu tamamlanan A.S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. A.S. olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

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