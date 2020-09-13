  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da bir iş yerinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Samsun'da bir iş yerinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:12:22 -
Samsun'da bir iş yerinde silah ve mühimmat ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari bilgi üzerine G.S'ye ait İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde arama yapan ekipler, iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör ile 40 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli G.S'ye "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik
Medya

Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik

Ahlaksız yayınların yapımcısı Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinin 2. sezonunun ilk bölümünde yine rezalet üstü iğrençliklere imza atıldı. ..
'Hedef Azerbaycan ile STA imzalamak’
Ekonomi

'Hedef Azerbaycan ile STA imzalamak’

Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüşen Ticaret Bakanı Pekcan, “Azerbaycan ile ticaret hacmimizi artırmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz Aze..
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı