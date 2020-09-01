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Aktüel Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 18:30:37 -
Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili şüpheli ile faillere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Katil zanlısı 2 kişiden A.C. ile Vezirköprü ilçesinde saklanmalarına yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen G.C, E.Ö, F.T. ve A.C.Y. ekiplerce gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.C. ile A.C.Y. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla aranan S.T. ise Atakum ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Canik Belediyesi önünde 19 Ağustos'ta Hüsame Ünveren, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedilmişti. Pompalı tüfekle ateş edilen Ünveren kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklanan A.C'nin Trabzon'da başka bir cinayetin de şüphelisi olduğu ortaya çıkmıştı.

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