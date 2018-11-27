Samsun'da balık fiyatları
Hamsinin kilogramı 10 liradan işlem gördü27 Kasım 2018 Salı 16:32
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
|10,00
|10,00
|Somon (çiftlik)
|20,00
|25,00
|İstavrit
|10,00
|10,00
|Kefal
|-
|-
|Mezgit
|20,00
30,00
|Levrek (çiftlik)
|25,00
|30,00
|Çipura (çiftlik)
|25,00
|30,00
|Kötek
|-
|-
|Palamut (tane)
|5,00
|10,00
|Barbunya
|20,00
|25,00
|Kalkan
|50,00
|70,00
|Çinekop (deniz)
|30,00
|30,00
|Zargana
|20,00
|25,00
|Kırlangıç
|-
|-
|Levrek (deniz)
|30,00
|35,00
|Alabalık
|10,00
|10,00
|Uskumru
|20,00
|20,00
|Sazan
|10,00
|15,00
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