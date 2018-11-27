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Samsun'da balık fiyatları

Hamsinin kilogramı 10 liradan işlem gördü

27 Kasım 2018 Salı 16:32
Samsun'da balık fiyatları
SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:


CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) 		EN YÜKSEK
(LİRA)

Hamsi

10,0010,00
Somon (çiftlik)20,00 25,00
İstavrit 10,00 10,00
Kefal - -
Mezgit20,00

30,00

Levrek (çiftlik)25,00 30,00
Çipura (çiftlik)25,00 30,00
Kötek --
Palamut (tane)5,00 10,00
Barbunya 20,0025,00
Kalkan 50,0070,00
Çinekop (deniz) 30,0030,00
Zargana 20,0025,00
Kırlangıç--
Levrek (deniz)30,0035,00
Alabalık 10,0010,00
Uskumru 20,0020,00
Sazan 10,00 15,00

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:32
  1. Balık
  2. hamsi
  3. Samsun

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